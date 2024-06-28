Повернення з полону цивільних українців: Зеленський повідомив радісну новину

Десять громадян України, які перебували в російському полоні, вже повернулися додому. Деякі з них потрапили у застінки РФ ще до початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський

"Вдалося повернути з російського полону ще десятьох наших людей. Попри всі складнощі… Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні", – поділився радісною звісткою Зеленський.

Зокрема додому повернулися:

Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу — захоплений у Криму ще у 2021 році;

Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, перебували в полоні з 2017–2018 років;

Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам;

Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова – цивільні, захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи.

Президент подякував усім причетним до успішного звільнення українців. Окремо Володимир Зеленський відзначив зусилля Ватикану, який брав участь у поверненні додому цих людей.

Нагадаємо, за словами Дмитра Лубінця, звільнення цивільних українських заручників з РФ може стати реальним. Окреме питання, яке порушує українська сторона, це звільнення з полону журналістів.

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