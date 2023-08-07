Повернення з полону РФ: у ГУР розповіли про фізичний стан 22 українських військових

Наразі українським захисникам, яких повернули з полону, надається невідкладна медична допомога та проводяться необхідні обстеження.

В українських військових, яких у понеділок, 7 серпня, повернули в Україну з російського полону, є поранення та загострені хронічні хвороби.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у телемарафоні "Єдині новини".

"22 українських герої, це військовослужбовці ЗСУ, повернулися із рашистського полону", — зазначив Юсов.

Юсов заявив, що у мережі можна було побачити фотографії, на яких видно, що серед звільнених захисників є поранені, а також люди із загостреними хронічними захворюваннями.

За словами представника ГУР, наразі всім надається невідкладна медична допомога та проводяться необхідні обстеження.

"Хоча базова медична допомога і може надаватися, але у багатьох випадках українські лікарі змушені виправляти багато речей і констатувати те, що якби медична допомога була надана правильно і вчасно, то роботи українським медикам було б значно менше", — зауважив Юсов.

За словами Юсова, основною проблемою є те, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не має регулярного і необмеженого доступу до місць утримання українських військовополонених.

Представник ГУР сказав, що цей обмін був дуже непростим, оскільки Україна має справу з Росією, яка довільно трактує міжнародне право та Женевські конвенції.

"І, у принципі, міжнародні структури не мають сьогодні інструментів впливу щодо так званої РФ щодо захисту прав військовополонених і їхнього повернення додому. Тому фактично самотужки у двосторонньому форматі Україна продовжує повертати наших захисників і захисниць, а також незаконно утримуваних цивільних осіб із рашистської неволі. І буде далі це робити", — стверджує Юсов.

Юсов наголосив, що 7 серпня відбувся вже 48-й обмін від початку повномасштабного вторгнення. І понад 2500 тисячі українців повернулися на Батьківщину.

Нагадаємо, 7 серпня Україна повернула додому із російського полону ще 22 українських воїни.

Читайте також: