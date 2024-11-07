Повернення з СЗЧ: в 47-й бригаді приголомшили кількістю заявок

Рекрутери фізично не встигають поспілкуватися з кожним, тож був створений чат-бот у Telegram.

До 47-ї бригади надійшло майже 100 заявок від бійців, які хочуть повернутися до війська після самовільного залишення частини. І це лише за два дні.

Про це повідомили в телеграм-каналі 47-ї окремої механізованої бригади.

"Лише за два дні ми отримати майже сотню заявок від бійців, які хочуть повернутися з СЗЧ і для цього обрали саме 47 окрему механізовану бригаду", – вказано в заяві.

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Зазначається, що рекрутери фізично не встигають поспілкуватися з кожним, адже під час телефонної розмови паралельно набирають ще десятки номерів.

Тому у бригаді створили чат-бот у Telegram – @Recrut47Bot. Він для всіх військовослужбовців, які хочуть перевестися, та цивільних, які вирішили долучитися до лав ЗСУ.

"Залишайте заявки й з вами оперативно звʼяжуться. Дякуємо за розуміння", – резюмували у бригаді.

До слова, раніше військовий психолог Андрій Козінчук розповів, що здебільшого з СЗЧ повертаються ті бійці, які хочуть перевестися до іншого підрозділу.

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