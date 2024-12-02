Повернення з СЗЧ: військовим обіцяють поновлення всіх соцгарантій

Таким військовим буде продовжено дію контракту, поновлено виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення та пільг.

Українські військові, які після СЗЧ добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновлені з усіма соціальними гарантіями.

Про це радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян повідомила у ефірі телемарафону.

Сапьян назвала основну мету ухваленого закону про можливість поновлення на військовій службі після першого СЗЧ чи дезертирства.

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"Основна мета закону – це створити можливості для військовослужбовців, які пішли в СЗЧ, повернутися до 1 січня 2025 року в частини й продовжити службу без докорів сумління і без конфлікту зі законодавством України", – зауважила речниця ДБР.

Вона нагадала про розроблений спеціальний алгоритм щодо повернення військових на службу. Зокрема, військові, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували до набуття чинності законом мають можливість добровільно, але не пізніше 1 січня 2025 року, прибути до відповідних військових частин для продовження служби.

У такому разі керівник військової частини не пізніше 72 год. від дня прибуття бійця до частини чи місця проходження служби продовжує дію контракту, а також поновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення. Такому військовослужбовцю також поновлюються усі передбачені державою пільги.

Також командир повинен повідомити органу досудового розслідування та військовій службу правопорядку про те, що дія контракту військовослужбовця продовжується.

"Це дає гарантію того, що розпочинається автоматична процедура закриття кримінального переслідування, яке було розпочате щодо військовослужбовця", – зазначила Сапьян.

Якщо ж військовий до 1 січня не повернеться до місця проходження служби, то кримінальне провадження може бути завершено судовим вироком.

"За СЗЧ, за дезертирство можна позбутися волі аж на десять років. Але ми сьогодні з вами говоримо про те, що військові частини з радістю приймуть своїх побратимів назад на службу", – наголосила речниця ДБР.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 листопада ухвалила закон № 12095 про можливість поновлення військових на службі після першого СЗЧ чи дезертирства без кримінальної відповідальності. Пізніше документ підписав президент України Володимир Зеленський.

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