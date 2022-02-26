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"Повернися живим з України": українська влада запускає гарячу лінію для родичів окупантів

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Родичі російських окупантів зможуть дізнатися про те, чи ще живі їхні рідні, взяті в полон або поранені.

Увечері 26 лютого Міністерство оборони України відкриє гарячу телефонну лінію для родичів російських окупантів, які прийшли були взяті в полон чи вбиті.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

Гаряча лінія азиватиметься "Повернися живим з України!"

Родичі російських окупантів зможуть дізнатися про те, чи ще живі їхні рідні, взяті в полон або поранені. Також можна буде вирішити питання про те, коли і як можна забрати тіло загиблого родича з території України.

"Якщо Ваша рідна людина у нас у полоні, ви зможете залишити для вашого чоловіка, сина коротку звістку. Трохи пізніше буде офіційна заява Міністерства оборони України з цього питання",  — зазначив Геращенко.

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