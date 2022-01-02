Повернулась додому без дитини: у Харкові жінка віддала свою 3-річну доньку невідомому чоловіку

Дівчинку госпіталізували.
У Харкові поліція розшукала 3-річну дівчинку, яку її мати 1 січня залишила на вулиці із незнайомцем.
Про це повідомили в патрульній поліції Харківської області.
До правоохоронців звернулась бабуся дівчинки. Вона пояснила, що її донька пішла гуляти разом із 3-річною онучкою. Проте жінка повернулась додому сама, заявивши, що залишила дитину малознайомому чоловіку.
Правоохоронці одразу почали шукати дівчинку. Її виявили біля станції метро "Студентська". Дівчинка йшла з чоловіком. Дитину одразу забрали правоохоронці.
"Видимих пошкоджень дівчинка не мала, але за час, проведений на вулиці, у неї промокло взуття та одяг", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці купили дитині сухий одяг та відправили до лікарні.
"Співробітниками ювенальної превенції вирішуватись питання про притягнення матері до адміністративної відповідальності", - повідомили в патрульній поліції.
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