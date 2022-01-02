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Повернулась додому без дитини: у Харкові жінка віддала свою 3-річну доньку невідомому чоловіку

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Повернулась додому без дитини: у Харкові жінка віддала свою 3-річну доньку невідомому чоловіку

pixabay.com

Дівчинку госпіталізували.

У Харкові поліція розшукала 3-річну дівчинку, яку її мати 1 січня залишила на вулиці із незнайомцем. 

Про це повідомили в патрульній поліції Харківської області. 

До правоохоронців звернулась бабуся дівчинки. Вона пояснила, що її донька пішла гуляти разом із 3-річною онучкою. Проте жінка повернулась додому сама, заявивши, що залишила дитину малознайомому чоловіку. 

Правоохоронці одразу почали шукати дівчинку. Її виявили біля станції метро "Студентська". Дівчинка йшла з чоловіком. Дитину одразу забрали правоохоронці. 

© Патрульна поліція Харківської області
Патрульна поліція Харківської області

"Видимих пошкоджень дівчинка не мала, але за час, проведений на вулиці, у неї промокло взуття та одяг", - йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці купили дитині сухий одяг та відправили до лікарні. 

"Співробітниками ювенальної превенції вирішуватись питання про притягнення матері до адміністративної відповідальності", - повідомили в патрульній поліції. 

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