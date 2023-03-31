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Повернулася до тата: на Київщині знайшли дівчинку, яку розшукували майже добу (відео)

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Повернулася до тата: на Київщині знайшли дівчинку, яку розшукували майже добу (відео)

Поліцейські розшукали 6-річну дівчинку / Фото: Поліція Київської області

Батько зустрів доню теплими обіймами.

На Київщині знайшли 6-річну дівчинку Злату, яку розшукували майже добу. Дитина, переживши втрату мами, ледь не постраждала від конфліктів у родині.

Про це інформує пресслужба поліції Київської області.   

"28 березня до Бучанського управління поліції Київщини звернувся 36-річний житель міста Бахмач та повідомив про зникнення дитини. Його дружина померла в кінці лютого, і дівчинку тимчасово взяла її родичка, адже тато перебував у лікарні", - йдеться в повідомленні.    

Як виявилося, родичка не повідомила батькові про місце знаходження дівчинки.

Нагадаємо, на Миколаївщині зникли двоє дітей, які пішли гуляти й не повернулися додому. Їхня мати звернулася по допомогу правоохоронців 

Також ми повідомляли, що на Полтавщині знайшли тіло рибалки в річці Сухий Омельник. Пошуки чоловіка тривали близько трьох діб. 

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Дата публікації
Перегляди
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