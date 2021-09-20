Повернулася з того світу: на Волині жінка за 4 місяці після власного похорону прийшла додому

Жінку з Ковеля поховали рідні, а вона виявилася живою і повернулася додому.

У селі Грушівка Волинської області додому повернулася жінка, яку родичі поховали 4 місяці тому. Валентина Рижко пішла з дому 2 роки тому, її шукали усім селом, а рідні подавали до поліції заяву про її зникнення.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Україна".

Жінка пішла з дому і зникла, а через деякий час зателефонували із поліції і повідомили про те, що на звалищі знайшли тіло невідомої жінки, яка підходить за описом. Родина Валентини поїхала на упізнання до моргу. У тому, що перед нею лежить її донька, засумнівалася тільки мами зниклої - Юстина.

"Син, мій онук, невістка, зять, сказали, що то мама. Одягнена так само", - розповідає мама зниклої жінки.

"Ріст, волосся все підходило. ДНК експертизу ніхто не проводив", - розповідає брат Валентини.

Жінку забрали, поховали та оплакали. А за 4 місяці із місцевої психіатричної лікарні зателефонували медики і розповіли, що в них проходить курс лікування Валентина Рижко. Вона надійшла у важкому стані, мала психічні розлади і не змогла розповісти нічого ані про себе, ані про рідних.

Зараз Валентина уже вдома. Син купив її невеличкий будиночок, але документи на матір зробити не зміг, оскільки вона офіційно вважається померлою.

У Ковельській окружній прокуратурі кажуть, що претензій до поліції не мають, оскільки ДНК-експертиза не обов'язкова, якщо рідні упізнали тіло. Однак справу про смерть жінки, яку поховали замість Валентини, поновили.

На могилі Валентини її рідні зняли табличку з її іменем. Хто похований у могилі, наразі невідомо. Зараз на табличці на могильному хресті напис "Невідома особа жіночої статі". Правоохоронці провели ексгумацію тіла та взяли ДНК-зразки, які порівняють зі зразками у базі зниклих без вісти.

Валентина звернулася до суду про відновлення документів. Вже незабаром жінці видадуть новий паспорт.

Нагадаємо, що у Ковелі Волинської області жінка через суд доводила, що жива. Родичі помилково визнали її мертвою і поховали.

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