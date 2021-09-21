Повернули з того світу: в Рівному медики реанімували чоловіка після клінічної смерті

Повернули з того світу: в Рівному медики реанімували чоловіка після клінічної смерті

Чоловіка госпіталізували із діагнозом: гострий інфаркт міокарда, стан після клінічної смерті.

У Рівному медики реанімували чоловіка, який перебував у стані клінічної смерті.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

До медиків звернувся 59-річний чоловік, який поскаржився на різкий біль за грудною кліткою, запаморочення та слабкість. На місце події прибула бригада інтенсивної терапії.

"Медики негайно розпочали надавати необхідну допомогу відповідно до протоколів. Опісля, на твердому щиті, перенесли пацієнта до автомобіля швидкої. Під час транспортування до лікарського закладу - стан чоловіка погіршився, відбулась зупинка дихання та серцевої діяльності. Медики негайно розпочали проводити реанімаційні заходи", - йдеться у повідомленні.

Лікарі буквально витягнули чоловіка з того світу, вивівши його із стану клінічної смерті. Чоловіка госпіталізували із діагнозом: гострий інфаркт міокарда, стан після клінічної смерті.

Нагадаємо, у Запоріжжі у 14-річного школяра просто на уроці сталася клінічна смерть.

Новини України: клінічна смерть на уроці – у Запоріжжі підліток ледь не помер в школі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання