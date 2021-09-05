Повернулися додому з 98 нагородами: як українських паралімпійців зустріли в аеропорту "Бориспіль"

Повернулися додому з 98 нагородами: як українських паралімпійців зустріли в аеропорту "Бориспіль"

Наймедальнішим для України стало плавання.

Збірна України сьогодні повернулася додому з Паралімпійських ігор! І не з порожніми руками: 98 нагород отримали наші спортсмени, із них 24 – найвищого ґатунку.

Про це йдеться 5 вересня в сюжеті ТСН.Тиждень.

Це просто вражаючий результат, що в рази перевершує досягнення збірної команди олімпійців. І це попри те, що більш ніж половина спортсменів – дебютанти Паралімпіади. А спеціально побудована українська паралімпійська база - вже 8-й рік як викрадена росіянами в окупованому Криму.

Зустріли наших переможців в аеропорту "Бориспіль". Наймедальнішим для України стало плавання: 43 нагороди. Максим Крипак – побив 11-річний рекорд швидкості в запливі на 100 метрів! І водночас став найтитулованішим спортсменом цих Ігор: сім нагород, із них – п'ять золотих!

Високі результати і в легкій атлетиці: 24 нагороди. Загалом "синьо-жовті" фінішували на шостому місці в медальному заліку. А за загальною кількістю нагород Україна замкнула топ-5. І показала свій другий найкращий результат за час виступів на Паралімпіадах. Більше медалей було лиш 2016-го в Ріо. Квітами і обіймами в аеропорту чемпіонів привітали рідні

ТСН.Тиждень приєднується до привітань. Пишаємося вами, наші герої!

Новини тижня: українських паралімпійців зустріли в аеропорту "Бориспіль"

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Паралімпійські ігри-2020 у Токіо тривали від 24 серпня до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Українські паралімпійці в столиці Японії завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Наша команда посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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