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Повернутися із СЗЧ можна через застосунок "Армія+": у Генштабі повідомили деталі

Повернутися із СЗЧ можна через застосунок "Армія+": у Генштабі повідомили деталі

Самовільне залишення частини. Колаж ТСН.ua

Заповнення рапорту займає близько п’яти хвилин, за допомогою підказок військовослужбовець вказує дані, а також може додати одразу рекомендаційний лист, щоб далі скористатись ним для зміни місця служби.

В "Армії+" запустили сервіс, в якому військовий може повідомити про намір повернутись на службу після СЗЧ, а також перевестися в інший підрозділ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Заповнення рапорту займає близько п’яти хвилин. За допомогою підказок військовослужбовець вказує дані, а також може додати одразу рекомендаційний лист, щоб далі скористатись ним для зміни місця служби.

"Про кожен етап повернення на службу військові отримають сповіщення з поясненнями подальших дій. А після поновлення на службі можливо перевестися в іншу частину за рекомендаційним листом від неї", — зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує та підтверджує дані в рапорті.

Військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до відділу ВСП, який він обрав, де оформлять документи, зроблять припис і допоможуть безпечно дістатися до однієї із 17 військових частин із затвердженого списку.

"Ми створили простий, прозорий і швидкий спосіб повернутися на службу після самовільного залишення частини; а для командирів частин — отримати вмотивованих військових. Важливо, що після повернення на службу військові зможуть обрати і перевестися у той підрозділ, який зацікавлений у них", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Командир частини має 72 години, щоб відновити грошові виплати та соціальні гарантії.

Після поновлення на службі із резервної частини військові зможуть перевестися в інший підрозділ за рекомендаційним листом, подавши рапорт в "Армії+".

Якщо військовослужбовці не вперше у СЗЧ, подати рапорт на повернення на службу вони зможуть до 31 грудня 2024 року. Для тих, хто вперше, таких обмежень немає.

Нагадаємо, в застосунку "Армія+" від 15 листопада запрацювала функція подавання рапорту на зміну місця служби. Процес дуже зручний і займає лише близько 15 хвилин.

Втік? Не хвилюйся, повертайся! За СЗЧ та дезертирство тепер нічого не буде?

Втік? Не хвилюйся, повертайся! За СЗЧ та дезертирство тепер нічого не буде?

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