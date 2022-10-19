Повернуться рублевими мільйонерами: російські офіцери на передовій "замутили" непоганий бізнес на мобілізованих

Командири ЗС РФ, які перебувають в Україні, роблять бізнес на "спецоперації".

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Офіцери примудрилися непогано заробляти на мобілізованих. Вони беруть гроші, щоб ті не перебували на передовій.

Схема досить проста: якщо військовослужбовець не хоче перебувати на першій лінії фронту, він має заплатити і його відвезуть у тил.

Найбільш поширений такий військовий бізнес на гарячих ділянках фронту, де підрозділи ЗС РФ зазнають втрат і перебування в окопі може вартувати життя.

"Наприклад, у районі Бахмута за таку послугу російські офіцери просять 5 тис. рублів на добу. Сума досить немаленька, але вона розрахована на те, щоб усі одразу не втекли з передка до тилу. Таким чином російські командири хочуть отримати велику суму грошей, яку їм обіцяв шойгу та путін перед відправкою до України але в черговий раз обманув. У цій ситуації, як і в інших, інтереси пересічних військовослужбовців не враховуються", - повідомили у СтратКомі ЗСУ.

Нагадаємо, що через великий "наплив" мобілізованих росіян, охочих здатися в полон, Генпрокуратура РФ намагається блокувати український сайт "Хочу жити", де приймаються заявки щодо здавання у полон.

Нагадаємо, 16 жовтня у селищі Солоти Бєлгородської області РФ двоє мобілізованих відкрили стрілянину на військовому полігоні. В результаті є загиблів та поранені. В списку загиблих - двоє мобілізованих громадян України.

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