Повернутися до служби без покарання: у ДБР нагадали військовим про дедлайн

До кінця серпня військові можуть повернутися до частин із відновленням усіх виплат / © Associated Press

Державне бюро розслідувань нагадує: 30 серпня — крайній термін, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть повернутися на службу без кримінальної відповідальності та з повним відновленням усіх видів забезпечення.

Про це йдеться в повідомленні ДБР.

Відповідно до чинного закону, повернення до служби можливе за рішенням суду без відкриття кримінального провадження. Водночас військовим гарантується відновлення грошового, речового, продовольчого та іншого забезпечення.

«Ця можливість стосується тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року, а також військових із призупиненим терміном служби», — уточнили у відомстві.

Нагадаємо, 8 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким подовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.

Зазначимо, від моменту запуску програми в листопаді 2024 року до серпня 2025-го повернулися вже понад 29 тисяч військовослужбовців.