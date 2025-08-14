- Дата публікації
Повернутися до старого життя не вийде: у Третій штурмовій закликають готуватись до нової реальності
Заморозка на фронті — не кінець війни: Жорін закликає українців готуватись до вічної війни з Росією.
Навіть у разі заморозки на фронті Україна має займатися посиленням армії, бо війна з РФ буде доти, доки існуватиме Росія.
Таку думку висловив підполковник, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін із Третього армійського корпусу.
Жорін закликав владу «говорити з людьми, як з дорослими, й перестати годувати суспільство надіями».
«Ми будемо воювати з РФ рівно стільки, скільки вона буде існувати. Ось цей факт та всі його наслідки варто нормально пояснити. А суспільству — все ж таки прийняти», — вважає військовий.
Він не виключає, що ця фаза війни так чи інакше завершиться певною паузою. Проте зазначає, що йдеться не лише про це, а про політику на майбутнє в цілому. Навіть отримавши перерву, Жорін закликає займатись модернізацією армії, посиленням обороноздатності. Особливу увагу він звертає на підготовку цивільного населення до життя в нових умовах.
«Перечекати та повернутися до старого життя не вийде, як би не хотілося. Реалії інші, і до них краще адаптуватись», — підсумував військовий.
Нагадаємо, що Дональд Трамп не впевнений у можливості досягти угоди про негайне припинення вогню за підсумками зустрічі з Путіним.