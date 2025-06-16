ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2412
Час на прочитання
1 хв

Повернутися живими — замало — Залужний звернувся до майбутніх командирів

Залужний: найдорожче, що вам довірить держава, це — люди.

Валерій Залужний

Валерій Залужний / © Валерій Залужний / Telegram

У боротьбі за Україну із російськими загарбниками треба не просто вижити, а обов’язково здобути перемогу.

Про це сказав посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний у відеозверненні до випускників Військової академії Одеси.

Звертаючись до випускників військового вишу, Залужний подякував за їхній вибір стати на захист своєї батьківщини та дав кілька настанов.

«Перше, що ви повинні пам’ятати, що ви маєте вижити. Повернутися живими, на жаль, цього замало. Адже ми ведемо боротьбу за свою Україну, тому ви маєте повернутися живими і обов’язково з перемогою», — сказав він.

Окрім цього, ексголовком ЗСУ закликав майбутніх військових командирів пам’ятати про людей, бо це «найдорожче, що довірить їм держава».

«Люди, яким ви будете командувати. І люди, які будуть дивитися вам в очі і сподіватися на ваше мудре рішення. Люди — це найдорожче, що у вас буде», — акцентував Залужний.

Нагадаємо, Валерій Залужний вважає, що Україні не варто сподіватися на повернення кордонів 1991 року. Ексголовком зауважив, що фактично від кінця 2023 року Кремль веде в Україні війну на виснаження. Тому Залужний вважає, що перемогти Росію можна лише в тому разі, коли буде повне руйнування самої спроможності РФ вести цю війну.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie