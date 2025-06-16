Валерій Залужний / © Валерій Залужний / Telegram

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У боротьбі за Україну із російськими загарбниками треба не просто вижити, а обов’язково здобути перемогу.

Про це сказав посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний у відеозверненні до випускників Військової академії Одеси.

Звертаючись до випускників військового вишу, Залужний подякував за їхній вибір стати на захист своєї батьківщини та дав кілька настанов.

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«Перше, що ви повинні пам’ятати, що ви маєте вижити. Повернутися живими, на жаль, цього замало. Адже ми ведемо боротьбу за свою Україну, тому ви маєте повернутися живими і обов’язково з перемогою», — сказав він.

Окрім цього, ексголовком ЗСУ закликав майбутніх військових командирів пам’ятати про людей, бо це «найдорожче, що довірить їм держава».

«Люди, яким ви будете командувати. І люди, які будуть дивитися вам в очі і сподіватися на ваше мудре рішення. Люди — це найдорожче, що у вас буде», — акцентував Залужний.

Нагадаємо, Валерій Залужний вважає, що Україні не варто сподіватися на повернення кордонів 1991 року. Ексголовком зауважив, що фактично від кінця 2023 року Кремль веде в Україні війну на виснаження. Тому Залужний вважає, що перемогти Росію можна лише в тому разі, коли буде повне руйнування самої спроможності РФ вести цю війну.

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