Повернувся з фронту і кинувся у вогонь: військовий власним авто рятував людей під час детонації на Київщині (відео)

Детонація боєприпасів на Київщині / © ДСНС України

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Мешканка села Мила на Київщині, яке постраждало внаслідок вибуху складу з боєприпасами, згадала моторошні моменти трагедії та розповіла, як їй вдалося врятуватися. На допомогу людям приїхав військовий, який нещодавно повернувся з бойових дій.

Про це йдеться в репортажі NV із місця події.

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За її словами, після восьмої вечора вона почула близько 15 вибухів. Спочатку вона намагалася зрозуміти, що відбувається, однак за мить вибухова хвиля накрила її будинок.

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«Я кажу (чоловікові — ред.), що щось нереальне робиться. Я нарахувала, що було 15 вибухів. Тільки я поклала телефон на стіл, як влупашило. Одразу вікна, стеля — все висипалося в хату», — згадала вона.

Коли в селі почався хаос, на допомогу мешканцям приїхав військовий на власному автомобілі. Чоловік щойно повернувся з бойових дій, але не залишився осторонь і кинувся рятувати людей.

Військовий, імені якого жінка не знає, допоміг їй вибратися разом із сином, який має інвалідність.

«Я йому дуже вдячна», — сказала врятована мешканка.

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Детонація боєприпасів біля Житомирської траси — останні новини

Нагадаємо, Росія атакувала Бучанський район на Київщині. Сильні пожежі та детонація сталися у населених пунктах, що розташовані на Житомирській трасі. За останніми даними, через трагедію загинуло 37 людей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що удар по селу Мила Бучанського району припав на місце зберігання вибухових речовин. Це спричинило масштабну детонацію боєприпасів і дронів безпосередньо поруч із цивільними жителями.

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