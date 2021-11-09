Повернувся на місце злочину: у Хмельницькій області чоловік крав з лікарні та заразився COVID-19

Повернувся на місце злочину: у Хмельницькій області чоловік крав з лікарні та заразився COVID-19

Чоловіка лікують в тій же лікарні, звідки він крав велосипеди.

У Хмельницькій області 49-річний чоловік крав із Шепетівської багатопрофільної лікарні велосипеди та захворів на коронавірус.

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Про це повідомили в Шепетівському районному управлінні поліції.

За даними правоохоронців, чоловік вкрав два велосипеди з приміщення Шепетівської лікарні. Один із двоколісних він поламав.

Поліцейські викрили злодія, чоловік зізнався у крадіжці та показав, де він зберігав чуже майно. Йому інкримінують ч.2 ст.185 КК України.

"У чоловіка медики діагностували коронавірус, тому йому таки довелось повернутись на місце вчинення злочину, як пацієнт", - повідомили в поліції.

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