Повернувся на трьох: на Донбасі собака-розвідник відгриз собі лапу, щоб не потрапити в полон до бойовиків (фото)

Собака на трьох лапах повернувся до українських захисників.
На Донбасі пес Вася, який потрапив у пастку перед блокпостом окупантів, відгриз собі лапу та повернувся до позицій українських захисників.
Про це у Facebook розповіла українська військова Олена Білозерська.
Собака служив у розвідвзводі морської піхоти. Він жив у бліндажі разом із українськими захисниками.
"Стояв на посту, носив "розвантажку", дружив з бліндажними котами. Все як у людей", - розповіла Білозерська.
Проте одного дня Вася загадково зник. Українські військові дроном шукали собаку та побачили, що він потрапив у пастку до окупантів.
"Васька потрапив у пастку - просто перед окопами бойовиків заплутався у дроті. Врятувати його було майже нереально, бо туди не пролізеш непомітно. Розвідники все одно планували вночі йти на евакуацію собаки, але не встигли. Васька прийшов. Відгриз собі лапу і прийшов на трьох. Не захотів лишатися в полоні", - наголосила Олена Білозерська.
Військова додала, що після порятунку собаку відвезли до села. Тепер тварина мешкає у будинку.
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