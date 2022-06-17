Повернувся з магазину, а вона з іншим: на Одещині ревнивий чоловік забив до смерті співмешканку

Повернувся з магазину, а вона з іншим: на Одещині ревнивий чоловік забив до смерті співмешканку

Чоловік до смерті забив співмешканку, коли застав у них вдома односельця.

Про подію до правоохоронних органів сповістили медики. Поліцейські затримали зловмисника на місці.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Затриманий розповів: поки ходив до крамниці, жінка стала розпивати алкогольні напої зі знайомим. Побачивши їх разом, він розлютився і побив жінку, вона померла до приїзду "швидкої".

За результатами досудового розслідування слідчі оголосили фігуранту підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Раніше стало відомо, що у Полтавській області чоловік застрелив товариша, а тіло спалив.

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