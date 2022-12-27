Повернувся з відрядження та застав дружину з іншим: на Рівненщині чоловік вбив сусіда

У Рівненському районі 45-річний чоловік жорстоко помстився 69-річному залицяльнику до своєї дружини.

Про деталі вбивства повідомили у поліції регіону.

"Житель села Великі Межиричі повернувся із відрядження та у пошуках дружини прийшов до 69-річного сусіда, з яким та часто випивала. Це розлютило чоловіка. Тож ревнивець кілька разів вдарив суперника по голові. Наступний удар, зі слів зловмисника, він хотів завдати в груди суперника, але у темряві (через відсутність електроенергії) випадково вдарив у шию", - йдеться у повідомленні відомства.

Смерть чоловіка настала внаслідок перелому під’язикової кістки, щитовидного та персневидного хрящів, набряку гортані.

Тепер 45-річному чоловікові загрожує обмеження волі строком від 3 до 5 років.

Нагадаємо, у Хмельницькій області 36-річний чоловік через ревнощі під час відпочинку в компанії друзів побив дружину. Від отриманих травм жінка померла.

А у Харківській області чоловік цеглиною вбив коханку, бо та хотіла розповісти правду дружині.

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