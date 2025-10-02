- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 15
- Час на прочитання
- 2 хв
«Повернись живим» завдяки стратегічному партнерству з мережею «Аврора» залучив понад 73 млн грн на підтримку армії та ветеранів Новини компаній
Фонд «Повернись живим» отримав від мережі мультимаркетів «Аврора» понад 73 мільйони гривень. Завдяки цим коштам вдалося забезпечити військових дронами, пікапами та саперним обладнанням, підтримати підрозділи територіальної оборони, профінансувати роботу Фонду й організувати ветеранські спортивні змагання.
«Мережа «Аврора — це приклад бізнесу, який допомагає системно й різнопланово. Для нас важливо, що ця підтримка не разова, а постійна. Така взаємодія дозволяє Фонду щодня працювати ефективно, реалізовувати масштабні проєкти й бути впевненими, що за нами стоїть надійний партнер», — зазначає Директорка Департаменту Розвитку і Партнерств «Повернись живим» Олександра Гайворонська.
Партнерство розпочалося восени 2022 року. Тоді завдяки спільній акції з клієнтами «Аврори» Фонд закупив дрони на 7 млн грн. У 2023 році компанія спрямувала 1,5 млн грн на проєкт «Довгі руки ТрО» та ще 10 млн грн на розмінування, що дозволило посилити саперні підрозділи пікапами та інженерним обладнанням.
У 2024 році «Аврора» стала одним із найбільших корпоративних донорів операційної діяльності Фонду. Компанія розпочала щомісячні внески по 1,2 млн грн і лише за рік підтримала розвиток та роботу «Повернись живим» на понад 19 млн грн. До 10-річчя Фонду «Аврора» додатково перерахувала ще 5 млн грн, підтвердивши сталість і глибину партнерства.
2025 рік ознаменувався внеском у понад 6 млн грн у межах збору #13 та запуском спеціальних товарів у магазинах мережі. Окрім військових проєктів, компанія підтримала й ветеранський напрямок: співзасновник мережі «Аврора» Тарас Панасенко виділив 1 млн грн з особистих коштів на проведення змагань з регбі на кріслах колісних.
«Для нас честь бути партнером фонду «Повернись живим». Це команда, якій довіряють мільйони українців. Вони допомогли десяткам тисяч наших воїнів — від забезпечення та навчання до реабілітації. Це організація, яка показує приклад неймовірної ефективності та прозорості», — зазначив Тарас Панасенко, співзасновник мережі мультимаркетів «Аврора».
Загалом за час співпраці Фонд отримав від партнера понад 41,9 млн грн на військові потреби, 30,4 млн грн на розвиток та операційну діяльність і 1 млн грн на ветеранський спорт. Це приклад того, як бізнес, працюючи для мільйонів клієнтів щодня, водночас може стати стратегічною опорою для армії та суспільства.