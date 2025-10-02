Реклама

«Мережа «Аврора — це приклад бізнесу, який допомагає системно й різнопланово. Для нас важливо, що ця підтримка не разова, а постійна. Така взаємодія дозволяє Фонду щодня працювати ефективно, реалізовувати масштабні проєкти й бути впевненими, що за нами стоїть надійний партнер», — зазначає Директорка Департаменту Розвитку і Партнерств «Повернись живим» Олександра Гайворонська.

Партнерство розпочалося восени 2022 року. Тоді завдяки спільній акції з клієнтами «Аврори» Фонд закупив дрони на 7 млн грн. У 2023 році компанія спрямувала 1,5 млн грн на проєкт «Довгі руки ТрО» та ще 10 млн грн на розмінування, що дозволило посилити саперні підрозділи пікапами та інженерним обладнанням.

У 2024 році «Аврора» стала одним із найбільших корпоративних донорів операційної діяльності Фонду. Компанія розпочала щомісячні внески по 1,2 млн грн і лише за рік підтримала розвиток та роботу «Повернись живим» на понад 19 млн грн. До 10-річчя Фонду «Аврора» додатково перерахувала ще 5 млн грн, підтвердивши сталість і глибину партнерства.

2025 рік ознаменувався внеском у понад 6 млн грн у межах збору #13 та запуском спеціальних товарів у магазинах мережі. Окрім військових проєктів, компанія підтримала й ветеранський напрямок: співзасновник мережі «Аврора» Тарас Панасенко виділив 1 млн грн з особистих коштів на проведення змагань з регбі на кріслах колісних.

«Для нас честь бути партнером фонду «Повернись живим». Це команда, якій довіряють мільйони українців. Вони допомогли десяткам тисяч наших воїнів — від забезпечення та навчання до реабілітації. Це організація, яка показує приклад неймовірної ефективності та прозорості», — зазначив Тарас Панасенко, співзасновник мережі мультимаркетів «Аврора».

Загалом за час співпраці Фонд отримав від партнера понад 41,9 млн грн на військові потреби, 30,4 млн грн на розвиток та операційну діяльність і 1 млн грн на ветеранський спорт. Це приклад того, як бізнес, працюючи для мільйонів клієнтів щодня, водночас може стати стратегічною опорою для армії та суспільства.