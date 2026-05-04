- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 823
- Час на прочитання
- 1 хв
Повертають мертвими: Росія передала тіла 375 українців, які офіційно вважалися полоненими
Росія віддала тіла військових і цивільних з ознаками тортур, виснаження, ненадання медичної допомоги.
У рамках репатріаційних заходів Росія передала 375 мертвих військових і цивільних українців, які були підтверджені як полонені.
Про це розповів в інтерв’ю «Укрінформу» керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.
«На жаль, у рамках репатріаційних заходів Росія передала 375 мертвих військових і цивільних українців, які вважалися полоненими. З них 146 були підтверджені МКЧХ як полонені, а перебування в полоні 229-х людей були підтверджені іншими джерелами, серед яких свідчення звільнених з полону, що вони були живі. Росія віддала їхні тіла з ознаками тортур, виснаження, ненадання медичної допомоги», — сказав він.
Охріменко додав, що українські правоохоронні органи фіксують усі такі випадки і передають інформацію про це до Міжнародного кримінального суду.
«За великим рахунком, відповідно третьої Женевської конвенції, Російська Федерація несе відповідальність за життя і здоров’я полонених, яких утримує. І коли вона повідомляє МКЧХ, що захопила в полон таких то військових, то гарантує задоволення їхніх базових потреб на їжу, одяг, медичне забезпечення. Росія не виконує ці зобов’язання і коли нам передають тіла полонених, ми вкотре фіксуємо воєнні злочини», — зазначив керівник Секретаріату Коордштабу.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про взяття в полон саме того росіянина, який був винен у розстрілі українських військових на Курщині в жовтні 2024 року.