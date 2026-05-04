ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
823
Час на прочитання
1 хв

Повертають мертвими: Росія передала тіла 375 українців, які офіційно вважалися полоненими

Росія віддала тіла військових і цивільних з ознаками тортур, виснаження, ненадання медичної допомоги.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Пам'ять про закатованих у полоні

Пам’ять про закатованих у полоні / © Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору»

У рамках репатріаційних заходів Росія передала 375 мертвих військових і цивільних українців, які були підтверджені як полонені.

Про це розповів в інтерв’ю «Укрінформу» керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

«На жаль, у рамках репатріаційних заходів Росія передала 375 мертвих військових і цивільних українців, які вважалися полоненими. З них 146 були підтверджені МКЧХ як полонені, а перебування в полоні 229-х людей були підтверджені іншими джерелами, серед яких свідчення звільнених з полону, що вони були живі. Росія віддала їхні тіла з ознаками тортур, виснаження, ненадання медичної допомоги», — сказав він.

Охріменко додав, що українські правоохоронні органи фіксують усі такі випадки і передають інформацію про це до Міжнародного кримінального суду.

«За великим рахунком, відповідно третьої Женевської конвенції, Російська Федерація несе відповідальність за життя і здоров’я полонених, яких утримує. І коли вона повідомляє МКЧХ, що захопила в полон таких то військових, то гарантує задоволення їхніх базових потреб на їжу, одяг, медичне забезпечення. Росія не виконує ці зобов’язання і коли нам передають тіла полонених, ми вкотре фіксуємо воєнні злочини», — зазначив керівник Секретаріату Коордштабу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про взяття в полон саме того росіянина, який був винен у розстрілі українських військових на Курщині в жовтні 2024 року.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
823
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie