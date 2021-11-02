Поверталась вранці з роботи: у Полтавській області невідомий чоловік зґвалтував 34-річну жінку

Поверталась вранці з роботи: у Полтавській області невідомий чоловік зґвалтував 34-річну жінку

Жінка поверталась з роботи, як раптом на неї напав ґвалтівник.

У понеділок вранці, 1 листопада, у Полтавській області невідомий чоловік напав і зґвалтував 34-річну жінку.

Про це поінформувала Полтавська обласна прокуратура.

"За даними слідства, вранці 1 листопада цього року, коли потерпіла поверталася з роботи додому, на неї напав невідомий та із застосуванням сили вчинив дії сексуального характеру", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже затримали підозрюваного у зґвалтуванні. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Також у кримінальному провадженні призначили низку експертиз.

Решетилівська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зґвалтування за ч. 1 ст. 152 КК України.

Нагадаємо, у Полтавській області двох правоохоронців звинувачують у зґвалтуванні жінки.

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