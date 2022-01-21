Поверталась з дня народження: у Житомирській області 15-річний хлопець зґвалтував 11-річну дівчинку

Хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі.
У Житомирській області затримали 15-річного хлопця, який зґвалтував 11-річну дівчинку. Підліток 7 січня напав на дитину, яка поверталась додому з дня народження у сусідів.
Про це 21 січня повідомили в прокуратурі Житомирської області.
За даними слідства, 7 січня 15-річний підліток прийшов на день народження, де була родина потерпілої. О 20:00 дівчинка сказала батькам, що піде додому, оскільки вона мешкає поруч. На вулиці на неї напав 15-річний підліток, який затягнув дитину на територію закинутого будинку та зґвалтував її.
Підозрюваний від 2016 року перебуває на обліку як дитина, яка проживає у сім’ї, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.
Підозрюваного затримали на 60 діб з правом внесення грошової застави на суму понад 190 тис. грн. Хлопцю інкримінують ч.4 ст. 152 КК України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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