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Поверталася від стоматолога: у Вінниці померла 20-річна дівчина, яка постраждала від російської ракети

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Поверталася від стоматолога: у Вінниці померла 20-річна дівчина, яка постраждала від російської ракети

Фото: Associated Press

До 26 осіб збільшилася кількість загиблих внаслілок ракетного удару країни-агресорки Росії по Вінниці.

У четвер, 21 липня, померла жертва російської ракети - 20-річна Ольга Лисенко. Травмована дівчина перебувала у лікарні, але медикам не вдалося врятувати її життя. 

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Померла в лікарні 20-річна Ольга Лисенко. 14 липня вона була на площі Перемоги о 10.40. Поверталась додому від стоматолога. 98% опіків", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 14 липня російські військові з підводного човна у Чорному морі запустили крилаті ракети "Калібр" по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

Спочатку було відомо про 24 загиблих під час атаки. Троє з них – діти. Вінницька міська та обласна ради виділять компенсації постраждалим та сім'ям загиблих унаслідок ракетного обстрілу міста.

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