Поверталася зі школи додому: у Черкаській області водій збив дитину та втік

Поверталася зі школи додому: у Черкаській області водій збив дитину та втік

Дівчинка запам’ятала колір машини.

У Звенигородці 14-річна дівчинка поверталася зі школи додому, коли на неї здійснив наїзд позашляховик. Після того, як водій збив дитину, він втік з місця ДТП.

Про це повідомляє пресслужба поліції у Черкаській області.

Школярка запам’ятала колір позашляховика та те, що транспортний засіб мав розбиту фару. Про подію до поліції повідомив батько неповнолітньої. Він викликав швидку медичну допомогу, яка доставила потерпілу на огляд до лікарні. Наразі загрози життю дівчинки немає.

Працівники поліції встановили особу правопорушника. За кермом Toyota Land Cruiser перебував 50-річний житель Звенигородки. Він керував автомобілем у нетверезому стані. Керманич пройшов перевірку на стан сп’яніння на місці.

За допомогою приладу Drager поліцейські встановили, що чоловік перевищив допустиму норму (0,2 проміле) у дев’ять разів. Результат — 1,75 проміле.

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Нагадаємо, у Ніжині поблизу зупинки громадського транспорту сміттєвоз збив дитину. Від отриманих тілесних ушкоджень 6-річна дівчинка загинула.

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