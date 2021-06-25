Повертались з відрядження: у Рівненській області поліцейські на службовому авто на смерть збили чоловіка

Повертались з відрядження: у Рівненській області поліцейські на службовому авто на смерть збили чоловіка

Правоохоронці на момент ДТП були тверезими.

Поблизу села Городище Рівненського району Рівненської області працівники поліції на службовому авто збили місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

ДТП сталась 24 червня на трасі Київ-Чоп. Там поліцейський автомобіль Toyota Prius збив 61-річного місцевого жителя. Правоохоронці викликали поліцію та швидку. Потерпілий помер у лікарні.

У службовому автомобілі їхали працівники Національної поліції Закарпаття. Перевірка встановила, що вони були тверезими. За їхніми словами, ДТП сталась, бо потерпілий раптово вибіг на дорогу.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, його розслідує ДБР.

Нагадаємо, судимий за вбивство росіянин на Волині порізав поліцейського.

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