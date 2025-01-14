Повертати до руху життя: як в Україні розвиваються власні проєкти з протезування військових

Втрата руки чи ноги під час бойових дій – певно одне із наймасовіших типів поранень, з яким зіштовхнулися українці з початку повномасштабного вторгнення. Тоді ж почалась дискусія, як ефективніше організувати протезування для таких поранених.

Спочатку найбільш складні випадки проходили лікування за кордоном за допомогою міжнародних партнерів. Але на якомусь етапі стало зрозуміло, що Україна має навчитися цьому самостійно. Адже за три роки активної фази війни кількість необхідних протезів вже рахується тисячами.

За підтримки меценатів та бізнесу у Львові було створено два центри, які спеціалізуються на цій непростій роботі. Проєкти Unbroken та Superhumans щодня надають послуги протезування та реабілітації для військових та цивільних, які отримали травми внаслідок бойових дій.

Як влаштовано протезування в Україні та кому вже вдалося допомогти – дізнайтеся з нашого матеріалу.

Від поранення до протезу

Підготовка та безпосередньо реабілітація після втрати кінцівки – це комплексний процес у кілька етапів. До того ж, кількість поранених зростає, розповідають в Unbroken. З моменту відкриття тут пролікували понад 18 тисяч людей. Щотижня евакуаційними потягами до центру доправляють поранених, яким надають необхідні послуги протезування та реабілітації.

За словами директорки з комунікацій і партнерств Першого медобʼєднання Львова, керівниці проєкту UNBROKEN Ірини Заславець, лікування передбачає підготовку до самого процесу протезування, а також постійний контроль лікарів. Особливу увагу приділяють ментальному стану пацієнта та відновленню після самої операції. Це є дуже важливим, адже пацієнт насамперед повинен прийняти втрату кінцівки. Для цього у центрі зібрали міждисциплінарну команду, яка оцінює, чи готовий пацієнт до протезування та вже потім ухвалює рішення про його проведення, або ж навпаки продовжує підготовку, зосереджуючись на проблемних аспектах.

Також, за необхідності пацієнтам проводять реампутацію.

Загальний час підготовки до протезування може займати кілька місяців. Тому вартість протезування є доволі високою та коливається у межах від 100 тисяч до кількох мільйонів гривень. Залежить це передусім від індивідуальної складності випадку, рівня ампутації та виду протеза, його функціональності. Тому з самого початку центр Unbroken активно співпрацює з приватним сектором задля залучення додаткового фінансування.

Безпека хірургічного втручання

Ще в одному центрі протезування – Superhumans – щодня проводяться важкі операції, які дозволяють військовим та цивільним з ампутованими кінцівками повернутись до нормального життя. Крім того, у Superhumans проводять надскладні операції з реконструкції обличчя в колаборації з французькими лікарями, операції з відновлення слуху, реампутації та встановлення очних імплантів.

При такому режимі особливу увагу займає точна та швидка підготовка стерильних інструментів, а також оперативна комунікація між командою хірургів та відділом обробки медичних засобів. Цю функцію виконує інноваційна стерилізаційна лабораторія, яку Superhumans відкрили у партнерстві з приватним бізнесом.

Наразі вона є одним із чотирьох основних елементів забезпечення інфекційної безпеки, яка критично необхідна для успішної хірургії бойової травми та зменшення післяопераційних ризиків. Щодня лабораторія обробляє близько 6-7 партій інструментів, кожна з яких стерилізується мінімум одну годину.

Загальна вартість обладнання для стерилізаційної лабораторії Superhumans склала майже 12 мільйонів гривень.

Партнерство з бізнесом

Створення окремої протезної майстерні або інноваційної стерилізаційної лабораторії було б неможливе без зовнішньої фінансової допомоги. І українські та міжнародні компанії активно долучаються до подібних ініціатив.

Наприклад, Nestlé в Україні надає фінансову підтримку обом центрам. Для Superhumans компанія виступила спонсором стерилізаційної лабораторії. Для Unbroken – виділила кошти на ремонт приміщення, де було розташовано протезну майстерню. Завдяки цій допомозі Unbroken змогли швидко запустити власну протезну майстерню на 10 робочих місць, яка може виготовляти до 100 протезів на місяць. До прикладу, станом на сьогодні завдяки їй вже встановили понад 45 біонічних протезів рук для військовослужбовців. Загалом встановили понад півтисячі протезів. Також, компанія профінансувала закупівлю потрібного медичного обладнання й обладнання для реабілітації та роботу менторів, які супроводжують пацієнтів центру.

Згодом завдяки допомозі Nestlé для центру також закупили радіочастотний аблятор – пристрій, який полегшує реабілітацію для пацієнтів, адже допомагає зменшити хронічний біль та не дає гострому болю переходити у хронічний. Загальна сума фінансової підтримки від компанії для обох центрів склала понад 28 млн грн.

Ті, хто повернувся до руху

За весь час існування центри Unbroken та Superhumans допомогли неймовірній кількості як військових, так і цивільних.

Так, 26-річному Олександру Приведьону внаслідок обстрілу сильно поранило руку. Її довелось ампутувати на рівні верхньої третини плеча. Чоловікові встановили протез у центрі Unbroken. Це залізна рука з плечем із зовнішнім джерелом енергії та гібридним електронним ліктем. Чоловік зможе фіксувати лікоть у зручних положеннях за допомогою сигналів, які подають мʼязи, коли скорочуються.

29-річного Сергія Телегеру війна застала в Києві і він одразу ж пішов до військкомату і став до лав ЗСУ. У зоні бойових дій, у складі батареї, яка працювала у найгарячіших точках, він воював 11 місяців, а потім його перевели до підрозділу аеророзвідки. Він був в авто, коли почався мінометний обстріл, машина з'їхала на заміновану територію і міни здетонували. Сергій втратив обидві ноги. Йому зробили операцію та стабілізували стан, у Superhumans він заново навчився ходити.

Або 23-річний Андрій Ничипоренко, який втратив на війні ногу через протипіхотну міну. Після евакуації та тривалого лікування шлях до відновлення привів Андрія у Львів. У центрі Unbroken чоловіку встановили протез, допомогли звикнути до нього та навчитись пересуватися.

Дехто з поранених настільки призвичаївся до нового способу руху, що вже здобуває спортивні медалі. Наприклад, колишній пацієнт Unbroken 34-річний Андрій Соломін, який втратив на фронті обидві ноги. Під час реабілітації Андрію зміцнили мʼязи та навчили тримати баланс, а також допомогли покращити координацію на колісному кріслі. Нещодавно Андрій виборов золото у «Забігу за двох».

Заради майбутнього

На жаль, необхідність протезування зростає з кожним днем війни. Проте завдяки таким сучасним центрам як Superhumans та Unbroken постраждалі можуть отримати кваліфіковану допомогу, пройти реабілітацію та повернутись до звичного життя. Розвиток технологій та медицини дозволяє протезувати та лікувати надскладні поранення, а партнерство приватного бізнесу та медичних закладів розширюють можливості лікування та відновлення на батьківщині для постраждалих від війни українців.

В українському офісі Nestlé зазначають, що компанія і надалі планує підтримувати центри реабілітації поранених. «Величезна кількість людей щодня ризикує життям заради мирного майбутнього та незалежності України. Як відповідальний бізнес, ми розуміємо гостру потребу у кваліфікованій медичній допомозі для наших військових. Створення можливостей для протезування та проведення складних операцій на території України дозволяє швидко повернути поранених до руху життя. Це один із напрямів роботи нашої компанії щодо підтримки як військових, так і цивільних українців, і ми продовжимо допомагати таким важливим медичним проєктам», – говорить Володимир Співак, директор з корпоративних комунікацій та зв’язків з громадськістю Nestlé в Україні.