Повертатимуть повну вартість квитків – в "Укрзалізниці" розповіли про зміни щодо перевезень

"Укрзалізниця" повідомила про оновлення правил перевезень.
Компанія "Укрзалізниця" повідомила про набуття чинності нових правил перевезень пасажирів та багажу. Вони стосуються, зокрема, повернення коштів та оформлення замовлень на перевезення.
Про це пресслужба повідомила у Telegram.
"Правила, якими ми керувались раніше, були прийняті ще 2006 ркуі, а останні зміни в них вносились 2019 року: вони вже не відповідали сучасним потребам пасажирів та залізниці і обмежували нас в наданні якісного сервісу перевезень", - зазначили у компанії.
Що змінила компанія у правилах перевезення:
- спрощено процес оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів (раніше, згідно правил, оформлювати таке замовлення можна було тільки в письмовому вигляді особисто, тепер процедуру дозволено перенести в онлайн);
- дозволено повертати пасажиру повну вартість квитка і половину вартості плацкарти, якщо пасажир повертає квиток не менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда (раніше – не менше ніж за 9 годин), а також дозволено повертати повну вартість квитка (а не 10%, як було раніше) після відправлення поїзда (не більше, ніж за годину після відправлення; вартість плацкарти при цьому не повертається, а повернення квитка після відправлення можливо тільки офлайн);
- приведення термінів та визначень у відповідність сучасним нормам (наприклад, визначення "дитина-інвалід" замінено на "дитина з інвалідністю", а визначення "інвалід війни" замінено на визначення "особа з інвалідністю внаслідок війни");
- урегульовано питання замовлення перевезень автомобіля через електронні сервіси;
- уточнено порядок оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин;
- введено нову категорію поїздів, якої раніше юридично не існувало – місцеві поїзди, пристосовані для зʼєднання інфраструктури різних видів транспорту, а також визначено порядок оформлення, проїзду та повернення проїзних документів для такого сполучення.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила ексочільника "Укрзалізниці" Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Кабмін призначив на цю посаду члена правління компанії Євгена Лященка – що про нього відомо.
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