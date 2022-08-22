"Повідомив, що прив'язав вибухівку до плечей": на Дніпропетровщині чоловік погрожував підірвати дитину і дамбу

У Кам'янському затримали чоловіка, який погрожував підірвати дитину і дамбу.

Затриманий сам зателефонував до поліції і повідомив про свої наміри.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Інцидент стався учора, 21 серпня. До поліції зателефонував чоловік і повідомив, що прив'язав вибухівку до плечей 8-річної дитини і підірве її за кілька годин, після чого кинув слухавку. Через якийсь час він знову зателефонував і повідомив, що також збирається підірвати дамбу.

Поліцейські навідалися до горе-мінера додому, ним виявився 33-річний місцевий мешканець. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Вибухових пристроїв у нього в будинку правоохоронці не виявили. Псевдомінера затримали. Зараз вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що поліцейські на місці злочину затримали 39-річного жителя Бару, який в стані алкогольного сп'яніння завдав тілесні ушкодження 2-місячній дівчинці.

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