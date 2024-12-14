Повідомлення про повістку у Viber: адвокат пояснив, чи законно це

У адресата є три дні, щоб забрати кореспонденцію.

В Україні скоротили терміни прибуття військовозобов'язаних за повісткою до ТЦК і СП. Також змінились нормативно-правові акти щодо належного вручення повістки та інформування особи про необхідність з’явитись до військкоматів.

Чи вважається повідомлення на Viber законним способом оповіщення про повістку, розповів адвокат Дмитро Кушнаренко в коментарі "РБК-Україна".

"Тепер у разі отримання поштовим відділенням повісток від ТЦК (листів з повістками), працівники поштового відділення протягом трьох днів мають здійснити належне інформування та повідомлення адресатів всіма доступними методами", – розповів він.

З його слів, особі можуть відправити конверт у поштову скриньку, вручити його самостійно або ж надіслати смс-оповіщення від оператора поштового зв'язку "Укрпошти". Зокрема, на Viber.

"У адресата є три дні, щоб забрати кореспонденцію. Через три дні, навіть у разі, якщо адресат не отримає листа, буде вважатись, що він поінформований належним чином", – пояснює юрист.

Нові правила регламентовані відповідно до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Також уряд змінив строки на прибуття до ТЦК та СП - це сім днів, якщо особа проживає в обласному центрі, та десять - якщо в інших населених пунктах.

"Зауважу, що кожен військовозобов'язаний має обов'язок повідомляти про зміну фактичного місця проживання, тому військовозобов'язані (зокрема і ВПО) повинні повідомляти нову адресу свого місця перебування", – каже Кушнаренко.

Якщо ж людина проживає за іншою адресою і не повідомила про це державу, то ТЦК відправляють їй повістку на відому йому адресу. Повістка все одно вважатиметься врученою, а людина – належним чином проінформованою.

Нагадаємо, начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало пояснив, як чоловікові не потрапити у розшук. Адже, якщо людина отримала повістку особисто і через три дні не з'явилася, можна подати її в розшук.

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