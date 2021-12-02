Повилітали вікна й речі: у Покровську в багатоповерхівці прогримів вибух, є постраждалий (фото)

Повилітали вікна й речі: у Покровську в багатоповерхівці прогримів вибух, є постраждалий (фото)

Вибухнуло на 9 поверсі.

У м. Покровськ у багатоповерхівці в мікрорайоні Південний стався вибух. У результаті постраждав чоловік, якого ушпиталили до лікарні.

Про це інформує ДСНС області.

Вибух стався 2 грудня близько 11:51 в квартирі на дев'ятому поверсі. Внаслідок інциденту постраждав 36-річний господар квартири.

Потерпілого госпіталізовано до хірургічного відділення Покровської районної центральної лікарні з діагнозом: термічні опіки кістей рук, голови та обличчя, стан задовільний.

Внаслідок вибуху знищено два віконних блоки та один дверний блок квартири. За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок вибуху вилетіли вікна, одяг, особисті речі мешканців.

Попередня причина інциденту, за даними очільника області Павла Кириленка, вибух газу. Точна причина встановлюється відповідними фахівцями.

Наразі рятувальниками Головного управління здійснюються заходи щодо розчищення уламків скла на місці події.

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