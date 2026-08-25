"Повільно програємо": Федоров заявив, що Україна втрачає позиції у війні

Михайло Федоров / © Associated Press

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Україна перебуває у переламному моменті війни й поступово втрачає позиції через відсутність єдиного бачення перемоги, браку інновацій та системні проблеми в управлінні. Щоб ухвалити ключові рішення та змінити ситуацію на свою користь, у Києва залишилося кілька місяців.

Про це заявив колишній міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв’ю агентству Reuters.

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Федоров про війну в Україні — що заявив

За словами Федорова, розвиток країни та її оборонні спроможності стримують корупція, мережі покровительства та відсутність політичної незалежності в державних інституціях.

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«Я думаю, що зараз настав переламний момент, який визначить нашу майбутню траєкторію, але схоже, що ми поступово, повільно програємо», — сказав Федоров.

Він додав, що Україна зберегла всі шанси на перемогу, однак їй терміново потрібен чіткий план завершення конфлікту. Федоров наголосив, що для зміни перебігу війни країні необхідно розвивати автономні дрони зі штучним інтелектом, власну балістичну програму та дешеві ракети-перехоплювачі, оскільки відсутність перехоплювачів для збиття російських балістичних ракет залишається критичною проблемою.

«Технології, які могли б повністю зупинити росіян, вже існують, але наша відсутність бачення… означає, що ми їх не застосовуємо», — зазначив він.

Федоров критично оцінив ефективність української держави, оцінивши її рівень 5%, та запропонував бачення лінії фронту, покритої датчиками та безпілотниками для мінімізації присутності людини.

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Дискусія щодо бюджету та відповідь Офісу президента

Коментуючи звинувачення щодо фінансування, Федоров заперечив інформацію президента Володимира Зеленського про те, що перенесення видатків на початок року створило «діру» в бюджеті Міноборони на 27 мільярдів доларів. За словами колишнього міністра, його план базувався на економії від нових тендерів і підтримці партнерів.

«До кінця року дефіцит бюджету за нашим планом становив близько п’яти мільярдів доларів, і ми знали, звідки його візьмемо. Можливо, план змінився, і з’явилися нові проєкти, які потребують такого бюджету», — сказав він.

У відповідь на заяви Федорова в Офісі президента України зазначили, що під час перебування на посаді він позитивно оцінював ведення війни, а його риторика змінилася лише після втрати посади.

Федоров виступив за проведення виборів під час війни, щоб подолати кризу в управлінні. Володимир Зеленський засудив таку ідею, заявивши, що вибори можуть зруйнувати державу, і припустив зовнішній вплив. Федоров відкинув ці закиди й наголосив, що Україна здатна знайти інноваційні рішення для голосування.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін виступив із черговими агресивними погрозами на адресу України, пообіцявши наростити інтенсивність і важкість повітряних ударів.

Також у Росії відповіли, коли хочуть закінчити війну в Україні. Депутат Держдуми Росії Віктор Соболєв заявив, що Росія нібито має завершити війну проти України до 2030 року. Він закликав готуватися до можливого протистояння з країнами НАТО.

Попри це ми писали, що українські удари по об’єктах углибині території Росії дедалі сильніше турбують Кремль і можуть бути однією з причин посилення російських атак по Україні.

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