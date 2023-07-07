Повінь на Прикарпатті: вода заливає населені пункти, мешканців евакуюють на човнах (фото, відео)

У підтоплених районах Івано-Франківщини під водою опинилися близько 600 домогосподарств.

У п’ятницю, 7 липня, рятувальники та поліцейські у чотирьох районах Івано-Франківщини надають допомогу місцевим мешканцям, обійстя яких опинилися під водою через підняття рівня води в місцевих річках після проливних дощів.

Про це повідомляють у пресслужбі МВС.

Велика вода затопила близько 600 домогосподарств, вулиці деяких населених пунктів перетворилися на річки.

Найбільше постраждав Коломийський район, де в селах Мишин, Великий Вербіж та Великий Ключів затоплено близько 340 домогосподарств.

Рятувальники надають допомогу мешканцям підтоплених будинків у Коломийському районі Івано-Франківшини / Фото: ДСНС

Рятувальники надають допомогу мешканцям підтоплених будинків у Коломийському районі Івано-Франківшини / Фото: ДСНС

Рятувальники надають допомогу мешканцям підтоплених будинків у Коломийському районі Івано-Франківшини / Фото: ДСНС

На Івано-Франківщині підтоплено 600 домогосподарств, мешканців евакуюють на човнах / Фото: МВС

Постраждали також села Стримба та Гвізд, а також селища Делятин і Ланчин Надвірнянського району. Тут під водою близько 150 домогосподарств.

У Косівському районі надають допомогу мешканцям селища Яблунів, а також сіл Стопчатів, Уторопи та Люча, де підтоплено близько 80 домогосподарств.

Велика вода прийшла також у місто Калуш. Тут підтоплено близько 30 домогосподарств.

На Івано-Франківщині підтоплено 600 домогосподарств, мешканців евакуюють на човнах / Фото: МВС

На Коломийщині, Калущині, Косівщині та Надвірнянщині посилено працюють відповідні служби. Проводиться евакуація людей з підтоплених помешкань.

На Івано-Франківщині підтоплено 600 домогосподарств, мешканців евакуюють на човнах / Фото: МВС

На Івано-Франківщині підтоплено 600 домогосподарств, мешканців евакуюють на човнах / Фото: МВС

На Івано-Франківщині підтоплено 600 домогосподарств, мешканців евакуюють на човнах / Фото: МВС

На Івано-Франківщині підтоплено 600 домогосподарств, мешканців евакуюють на човнах / Фото: МВС

Станом на 15:30 було відомо про 8 врятованих осіб, з підтоплених осель евакуйовано 45 осіб, з них 11 дітей.

У п’ятницю, 7 липня, на території області оголошено штормове попередження. До кінця дня очікується сильний дощ, гроза, град, посилення північно-західного вітру 15-20 м/с. (2 рівень небезпеки, помаранчевий).

Туристів наполегливо просять утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, у Карпатах на горі Говерла у четвер, 6 липня, через удар блискавки загинуло двоє людей. Ще одну потерпілу вдалось врятувати.

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