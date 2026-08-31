Кількість загиблих внаслідок руйнівної повені у Непалі перевищила 900 людей / © Associated Press

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Кількість громадян України, які розшукуються в зоні стихійного лиха в Непалі, залишається без змін — 56 осіб.

Про це повідомили у МЗС, передає кореспондент ТСН.

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У відомстві уточнили, що станом на зараз громадяни України відсутні у списках загиблих чи постраждалих. Пошуково-рятувальні операції тривають. До них залучені команди з обидвох боків кордону.

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Китайські рятувальні служби продовжують пошуки у найбільш постраждалому районі, зокрема із застосуванням приладів для виявлення ознак життя та службових собак.

Також китайська сторона повідомила про відновлення зв’язку у зоні лиха, зокрема базової станції мобільного зв’язку та ще 9 станцій.

«Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів. МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації, підтримувати постійний зв’язок з рідними українців, що зникли в зоні лиха, тісно взаємодіяти з органами влади Китаю, Індії, Непалу», — зазначили у відомстві.

Повінь у Непалі — що відомо

26 серпня на кордоні між Непалом і Китаєм стався обвал льодовика. Це спричинило величезний потік каміння, льоду, бруду та уламків, що каскадом пронісся через гімалайські річки. Рівень води різко піднявся, населені пункти на її шляху затопило. У цей час там перебували тисячі паломників та туристів.

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За останніми даними, кількість загиблих збільшилася до 903 людей. Зниклими безвісти вважаються 4247 осіб.

Пошуки тривають / © Associated Press

Зокрема, зникли 592 іноземців, серед яких, за даними Міністерства закордонних справ України, 56 українців, які на момент стихійного лиха перебували у складі кількох туристичних груп.

Влада заявляє про продовження інтенсивних пошуків загиблих та постраждалих, які опинилася заблокованими на пагорбах, у населених пунктах та в прибережних районах гірських річок.

За оцінками Червоного Хреста, від цієї катастрофи, яку Китай пов’язує з наслідками зміни клімату, ймовірно постраждало понад 90 000 людей.

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