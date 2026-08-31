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Повінь у Непалі: ніхто з українців досі не вийшов на зв’язок — МЗС
Станом на 31 серпня у списках загиблих та поранених внаслідок повені в Непалі та Тибеті українців немає, ситуація залишається складною.
Кількість громадян України, які розшукуються в зоні стихійного лиха в Непалі, залишається без змін — 56 осіб.
Про це повідомили у МЗС, передає кореспондент ТСН.
У відомстві уточнили, що станом на зараз громадяни України відсутні у списках загиблих чи постраждалих. Пошуково-рятувальні операції тривають. До них залучені команди з обидвох боків кордону.
Китайські рятувальні служби продовжують пошуки у найбільш постраждалому районі, зокрема із застосуванням приладів для виявлення ознак життя та службових собак.
Також китайська сторона повідомила про відновлення зв’язку у зоні лиха, зокрема базової станції мобільного зв’язку та ще 9 станцій.
«Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів. МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації, підтримувати постійний зв’язок з рідними українців, що зникли в зоні лиха, тісно взаємодіяти з органами влади Китаю, Індії, Непалу», — зазначили у відомстві.
Повінь у Непалі — що відомо
26 серпня на кордоні між Непалом і Китаєм стався обвал льодовика. Це спричинило величезний потік каміння, льоду, бруду та уламків, що каскадом пронісся через гімалайські річки. Рівень води різко піднявся, населені пункти на її шляху затопило. У цей час там перебували тисячі паломників та туристів.
За останніми даними, кількість загиблих збільшилася до 903 людей. Зниклими безвісти вважаються 4247 осіб.
Зокрема, зникли 592 іноземців, серед яких, за даними Міністерства закордонних справ України, 56 українців, які на момент стихійного лиха перебували у складі кількох туристичних груп.
Влада заявляє про продовження інтенсивних пошуків загиблих та постраждалих, які опинилася заблокованими на пагорбах, у населених пунктах та в прибережних районах гірських річок.
За оцінками Червоного Хреста, від цієї катастрофи, яку Китай пов’язує з наслідками зміни клімату, ймовірно постраждало понад 90 000 людей.