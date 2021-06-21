Повінь в окупованій Ялті: кількість постраждалих збільшилася

Підтоплено 10 будинків, кілька з них повністю пішли під воду або засипані камінням і брудом.

В окупованій Ялті число постраждалих від підтоплення збільшилась до 49 осіб.

Про це розповіла голова окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко.

"Ми маємо одного загиблого, 49 звернулися до лікарні. Одна жінка пропала безвісти", — сказала коллаборантка.

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За її словами, підтоплено 10 будинків, кілька з них повністю пішли під воду або засипані камінням і брудом.

"Вода прибуває, шлях стоку частково перекривають старі тролейбуси. Більшість жителів — в першу чергу діти і люди похилого віку — евакуйовані, але деякі ще намагаються врятувати свої будинки", — заявила Павленко.

Вона підкреслила, що є реальна загроза затоплення сусідніх будинків, де живуть сім'ї з маленькими дітьми.

Раніше повідомлялося про одного загиблого, 43 травмованих і двох зниклих — жінку та чоловіка.

Як повідомлялося, в селищі Краснокам'янка загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком води.

Через повінь частково постраждали ялтинські готелі і санаторії. Також повідомлялося про затоплення "до самої стелі" ялтинського крокоділяріума, розташованого на цокольному поверсі будівлі в центрі міста. 70 крокодилів опинилися на волі.

Нагадаємо, що Керч теж опинився під ударом стихії. Річка там вийшла з берегів, авто затонули, люди пересувалися по місту вплав.

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