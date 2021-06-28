Повінь в окупованому Криму: понад 160 людей досі живуть у пунктах тимчасового розміщення

Повінь в окупованому Криму: понад 160 людей досі живуть у пунктах тимчасового розміщення

Окупанти вже встигли підрахувати збитки, завдані підтопленням, але на становище постраждалих поки це ніяк не вплинуло.

Після масштабної повені в незаконно анексованому Криму понад 160 людей продовжують жити в пунктах тимчасового розміщення.

Про це інформує "ТАСС".

"У пунктах тимчасового розміщення перебувають понад 160 осіб. Для моніторингу ситуації на місцевості використовується безпілотна авіація", — йдеться в повідомленні.

Окупанти вже встигли підрахувати, що збитки, завдані в результаті підтоплення територій на захопленому півострові, склали приблизно 12,5 млрд рублів.

Раніше повідомлялося про одного загиблого, 43 травмованих і двох зниклих внаслідок повеней в окупованому Криму.

Згодом стало відомо про число постраждалих від підтоплення в окупованій Ялті збільшилось до 49 осіб.

Як повідомлялося, в селищі Краснокам'янка загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком води.

Через повінь частково постраждали ялтинські готелі і санаторії. Також повідомлялося про затоплення "до самої стелі" ялтинського крокоділяріума, розташованого на цокольному поверсі будівлі в центрі міста. 70 крокодилів опинилися на волі.

Нагадаємо, що Керч теж опинився під ударом стихії. Річка там вийшла з берегів, авто затонули, люди пересувалися по місту вплав.

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