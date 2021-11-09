Повинен був покалічити: за напад на депутата голова ОТГ заплатив 7 тисяч доларів

Повинен був покалічити: за напад на депутата голова ОТГ заплатив 7 тисяч доларів

Служба безпеки зімітувала побиття чиновника.

Напад на депутата однієї з об’єднаних територіальних громад Херсонської області, під час якого чиновника та його дружину начебто жорстоко побили, виявився інсценуванням, організованим українською спецслужбою. У такий спосіб було викрито замовника цього злочину — голову згаданої ОТГ.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними слідства, посадовець за 7 тисяч доларів США найняв виконавців, щоб ті покалічили депутата, з яким у нього були неприязні стосунки у сфері господарської діяльності. В якості завдатку голова ОТГ передав їм 1500 доларів та 10 000 гривень.

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“Реалізації злочину запобігли співробітники управління СБУ та Слідчого управління ГУНП в Одеській області. 5 листопада на окраїні Одеси правоохоронці інсценували напад на автомобіль народного обранця та спричинення йому з дружиною тілесних ушкоджень”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином зловмисник переконався у виконанні замовлення та передав "виконавцям" іще 5000 доларів винагороди. Після цього його затримали правоохоронці.

В пресслужбі СБУ уточнили , що місцевий депутат, на якого готувався замах, займається аграрним бізнесом і з цього приводу у голови ОТГ із ним виник комерційний конфлікт.

Замовник хотів, аби депутату завдали таких ушкоджень, щоб той “пересувався на інвалідному візку”.

Слідчі оголосили затриманому посадовцю підозру за ч.2 ст.15 та ч.2 ст.121 КК України. За скоєне підозрюваному загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть 28-річного чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні двох дітей.

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