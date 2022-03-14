"Повинна відновлюватися економіка": Зеленський закликав до роботи малий і середній бізнес

За його словами, Кабмін отримав відповідне доручення.

В регіонах України, де дозволяє безпека, потрібно повернути до роботи малий та середній бізнес.

Про це у своєму відеозверненні 14 березня сказав президент Володимир Зеленський.

За його словами, уряд отримав доручення повернути роботу бізнесу, а також послабити податки.

"Поки держава воює, повинна відновлюватися економіка, на вулицях має з'являтися життя.

Будь-який бізнес, неважливо який. Просто має працювати сьогодні, щоб країни жила, щоб вже починалося відновлення країни. Це залежить від кожного з нас. Від кожного, хто здатний працювати. Економічне придушення України - це одне з завдань проти нас", - наголосив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україні у післявоєнний період буде потрібна нова податкова модель, "щоб система не тиснула".

"Щоби люди знали, що вони можуть працювати там, де вони можуть, так, як вони можуть під час війни. Для післявоєнної розбудови потрібна нова податкова модель.

Потрібно оновити і фінансові правила, щоб люди відчували, що можна проявляти гнучкість. Відчували: всі гроші та цінності будуть збережені, що можна не боятися втратити щось, бо держава Україна гарантує кожному безпеку, безпеку активам і накопичуванням", - розповів глава держави

Кабінет міністрів України вже працює над тим, як оформити це нормативно. За кілька днів з'являться деталі, зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив декілька важливих рішень на тлі російського вторгнення до України. Зокрема, узгоджене повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне: на бензин, на дизель. Підтримати рішення тепер має парламент.

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