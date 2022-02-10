"Повинні чітко зафіксувати цей кейс": МЗС закликало ОБСЄ підготувати доповідь про російську паспортизацію на Донбасі

"Повинні чітко зафіксувати цей кейс": МЗС закликало ОБСЄ підготувати доповідь про російську паспортизацію на Донбасі

Кулеба зауважив, що наразі спостерігачі не мають доступу до окупованих територій Донбасу через "блокаду" окупантів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до ОБСЄ із запитом про підготовку тематичної доповіді щодо видавання окупантами російських паспортів громадянам України, які проживають на тимчасово непідконтрольних уряду окремих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це Кулеба заявив на брифінгу в Києві 10 лютого.

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"Я сьогодні скористався нагодою присутності діючого голови ОБСЄ і керівника СММ і звернувся до них із запитом, щоб СММ ОБСЄ підготувала тематичну доповідь про паспортизацію громадян України Росією на території окремих районів Донецької та Луганської областей", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збіґневом Рау, який завітав до Києва.

Очільник МЗС наголосив, що це велика системна проблема, на яку слід звернути увагу не лише в контексті ситуації в Україні.

"Ми повинні... дуже чітко зафіксувати цей кейс і які наслідки він тягне за собою для держави, що вдається до подібного кроку паспортизації, щоб потім, на роки вперед, будь-хто, хто намагатиметься повторити цей російський досвід, тричі думав перш ніж вдаватися до такого кроку", - зауважив він.

Крім того, Кулеба подякував чинному голові ОБСЄ Збіґневу Рау за те, що він підтримує пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності спеціальної моніторингової місії в Україні, яка є найбільшою польовою операцією ОБСЄ.

"Тому я порушив з ним декілька нових ідей, пропозицій щодо зміцнення роботи СММ в зоні конфлікту. Надзвичайно важливо щоб робота СММ на окупованих територіях була якнайшвидше розблокована. Зараз ключовою перешкодою для роботи СММ є фактична блокада її повноцінного доступу на окуповані території Донецької та Луганської областей", - підсумував український міністр.

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