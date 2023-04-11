"Повинні підкорятися Росії": український підліток розповів, що росіяни робили з дітьми в таборі Криму

Загарбники втовкмачували дітям у голови, що вони народилися в Росії, що їх вигнали з України, а всі українці – терористи.

Український підліток 16-річний Віталій повернувся з дитячого табору в окупованому Криму, куди його вивезли росіяни на перевиховання, та поділився спогадами про жорстоке ставлення окупантів.

Про це хлопець розповів "Суспільному".

Віталій побачився з мамою наприкінці березня – вперше за пів року. Восени він з рідної Херсонщини потрапив до табору в окупованій Євпаторії. У школі запропонували двотижневе оздоровлення замість навчання, яке окупаційна влада на той момент так і не розпочала.

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"Нам говорили: за політику давайте взагалі забудемо цю тему, взагалі не будемо говорити. До нас там приїжджав головний із цих таборів Криму. Він почав говорити, що "ви в Росії перебуваєте, Росія – назавжди, Україна – це скоро Росія буде. Ви повинні підкорятися Росії", – розповів Віталій.

Він також поскаржився на погані умови в таборі і розповів, що діти плакали.

Після двох тижнів відпочинку хлопця перевели до іншого табору – з покараннями у підвалі та забороною розмовляти українською.

"Нас заводять до клубу. Стоїть цей головний по безпеці, Астахов. Він починає нам розповідати: "За Україну щоб я взагалі тут не чув, що ви з України. Треба казати, що ви за Росію. Ви в Росії народилися. Українці – терористи, вони вбивають людей. Вас вигнали з України. Якби вони хотіли, вони б і сюди приїхали". Забрав у мене телефон, перевірив переписку з братом. Брат мені пише: "Нарешті Берислав звільнили, ми такі раді. Сподіваємося, ти теж приїдеш скоро". А вони типу кажуть: "Ти що, хворий?" І там на мене – матами. Кажуть: "Ти що, хочеш посидіти в підвалі?" А в підвалах у них написано "Слава Росії", російські прапори всюди висять, лавочка стоїть. Він каже: "Якщо ти хочеш тут посидіти, тоді сиди", – розповів Віталій.

Зауважимо, Валерій Астахов – колишній "беркутівець". За даними видання Insider, він застосовував насильство і залякував українських дітей, який тримали у таборах окупованого Криму.

Коли минули два тижні перебування в таборі, в тамтешній адміністрації почали вигадувати увесь час нові причини, чому українських дітей не повертають їхнім батькам. Зрештою, директорка табору припинила взагалі виходити на зв’язок та зникла з документами Віталія. Завершилося все тим, що хлопця змогла забрати його старша сестра.

Нагадаємо, уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук повідомила, що депортовані Росією діти після свого повернення до України розповіли про факти побиття та іншого покарання за відмову виконувати російський гімн і згадки про те, що вони українці.

За даними Міністерства реінтеграції станом на 28 березня, російські окупанти депортували з України понад 19,5 тис. дітей.

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