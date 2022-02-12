"Повинні розраховувати на себе": Зеленський прокоментував інформацію про вторгнення Росії (відео)

Президент вважає, що "сюрпризи" можна очікувати будь-якої миті.
Президент Володимир Зеленський під час спілкування з ЗМІ після перегляду тактико-спеціальних навчань (Каланчак, Херсонська область) сказав, що Україна має бути готова до будь-якого розвитку ситуації і "на будь-якому кордоні".
Коментар президента виклали на сторінці Офісу президента.
"В інформпросторі надто багато інформації про вторгнення РФ в Україну, ми нікого не боїмося, без паніки, все під контролем", - сказав Володимир Зеленський.
Президент додав, що "сюрпризи" можна очікувати будь-якої миті.
"Ми розуміємо, що такі речі робляться без попередження. Головне, щоб ми були до цього готові. Готові до будь-якого розвитку подій, будь-який кроків, з будь-якої сторони і будь-яких кордонів. Ми повинні як держава розраховувати перш за все на себе, на своїх військових і на своїх громадян", - сказав президент.
Глава держави назвав дипломатію єдиним шляхом деескалації, а також зауважив, що повідомлення зі США про можливе вторгнення РФ в Україну беруться до уваги.
Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ України вживають всіх заходів із протидії агресивним діям Росії і закликають громадян зберігати спокій і консолідуватися всередині країни.
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