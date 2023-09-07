Повинні заплатити за війну: США вперше передадуть Україні активи російських олігархів

Сполучені Штати найближчим часом передадуть Україні активи, які були конфісковані у російських олігархів.

Також читайте Зустріч Зеленського і Блінкена: головні теми розмови

Про це під час пресконференції заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він зазначив, що гроші підуть на підтримку українських ветеранів війни.

"Крім потреб безпеки України, ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використані для підтримки українських ветеранів", - заявив Держсекретар США.

Блінкен підкреслив, що за розвʼязану російським диктатором Путін агресивну війну проти України повинні заплатити ті, хто підтримував диктатора протягом його президентства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні понад мільярда доларів допомоги.

Крім того, ми раніше інформували, що Блінкен під час візиту у Київ оцінив прогрес контрнаступу ЗСУ.

Читайте також: