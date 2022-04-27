Повинно зникнути усе, що пов'язує з РФ: у Харкові перейменують вулиці, сквери та площі

Повинно зникнути усе, що пов'язує з РФ: у Харкові перейменують вулиці, сквери та площі

Через напад Росії на Україну в Харкові перейменують вулиці, сквери та площі, які по'вязані з державою-агресоркою.

Натомість у місті після перемоги планують вшанувати українських захисників.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Мер Харкова зазначив, що ще в перші дні війни він підписав указ, щоб з сайту міськради прибрали інформацію про російські міста-партнери Харкова, оскільки саме у них планувався геноцид українців. Терехов зазначив, що в місті також не повинно бути топонімів, пов'язаних із державою-окупанткою.

"Після нашої Перемоги на першій сесії міської ради я запропоную депутатам варіанти перейменувань не тільки Московського району та Московського проспекту. Думаю, що в ситуації розв'язаної проти нас війни багато назв вулиць, площ, скверів, зупинок громадського транспорту, пов'язаних з РФ, повинні зникнути з карти Харкова. У нього і без цих назв залишиться дуже багато шрамів, які ще довго нам нагадуватимуть про те, який сусід знаходиться за нашими східними і північними кордонами", - написав Терехов.

Також мер пообіцяв, що найближчим часом на сайті міської ради буде розділ, у якому жителі Харкова матимуть можливість запропонувати свої варіанти назв вулиць, скверів та площ.

"Впевнений, що на карті нашого міста мають бути увічнені захисники Харкова та України – як окремі герої, так і військові з'єднання. Упевнений, нові назви вулиць завжди будуть нагадувати нам та нашим дітям про те, що зробила Україна і який внесок зробив Харків у боротьбу за наші честь та гідність, за Незалежність країни, за право на існування українського народу", - написав Ігор Терехов.

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