Повірка газового лічильника: коли та як її проводити, щоб не переплачувати гроші

Повірка газового лічильника — це процедура перевірки його точності роботи та придатності до експлуатації

Починаючи від квітня 2022 року, згідно з постановою Кабміну №412, перевірку лічильників в Україні призупинили на час дії воєнного стану і на три місяці після того, як його буде скасовано.

Проте у квітні 2023 року уряд затвердив постанову №440 «Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного та надзвичайного стану». Відтак, попередня постанова втратила чинність.

Відновлення перевірок стосується усіх лічильників — спожитого газу, електрики, води та тепла. Виняток наразі становлять лише ті громадяни України, які залишилися на тимчасово окупованій російськими військовими території. Для таких помешкань діють попередні норми зі старої постанови Кабміну.

Якщо людина не пам’ятає, коли востаннє була здійснена повірка, спеціалісти відділів самі сконтактують зі споживачами та попередять про демонтаж для повірки метрологічних характеристик та подальший монтаж.

Тим, хто не пройде перевірку, нарахування проводитимуть за нормативами споживання, встановленими в Україні, а не за показами лічильника. А це в рази вище реально використаних ресурсів. Тому нехтувати цією процедурою недоцільно в першу чергу для самого споживача.

Коли здійснюється повірка газового лічильника

Повірка лічильників газу здійснюється кожні 8 років. Усі роботи — демонтаж, заміна, доставка, встановлення — здійснюються оператором ГРМ безкоштовно, незалежно від того, кому належить прилад. Повірку здійснюють лише акредитовані державні підприємства.

Якщо лічильник визнано непридатним, оператор ремонтує або замінює його власним коштом. Це передбачено законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу лишився не повіреним з вини споживача (споживач не допустив до приміщення), нарахування здійснюється за граничними нормами споживання.

На періодичність повірки газового лічильника впливає клас його точності:

лічильник класу точності 1 необхідно повіряти кожні 2 роки

лічильник класу точності 1,5 — кожні 8 років

