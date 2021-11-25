Повірка лічильника води і тепла 2021: скільки, коли і хто платить

Повірка лічильника води і тепла 2021: скільки, коли і хто платить

Підходи до обслуговування лічильників води і теплової енергії змінилися з набранням чинності нового "Закону про комерційний блок". Тепер всі витрати на періодичну повірку, ремонт і обслуговування засобів обліку лежать на плечах їх власників, а не суб’єктів господарювання. Але бувають і винятки. ТСН.ua розповідає, коли проводиться повірка лічильників води 2021 і хто повинен за неї платити.

Як часто потрібно проводити повірку лічильників води і тепла

За наказом Мінекономрозвитку від 13.10.2016 №1747 повірка лічильників води і теплової енергії повинна проводитися з інтервалом раз в 4 роки.

Зверніть увагу, якщо не повірити лічильники вчасно, їхні показники будуть вважатись недійсними.

Хто повинен платити за повірку лічильника води і тепла

Якщо раніше повірка лічильників води, тепла і електроенергії проводилася за рахунок суб’єкта господарювання, який надавав свої послуги. Тобто власники вузлів вважали, що отримують безкоштовну повірку лічильників води та теплової енергії. То сьогодні за новим Законом про комерційний облік будь-яке обслуговування та ремонт здійснюється за рахунок власника такого вузла, якщо договором або законом не було встановлено інше.

Хто повинен платити за повірку лічильника води і тепла 2021

Скільки коштує повірка лічильника води і тепла

Ціна повірки лічильника без демонтажу і з демонтажем може бути різною. Повірка лічильника без демонтажу означає, що він повіряється на місці, без зняття. Слід зауважити, що прилади обліку тепла можуть бути повірені тільки в лабораторії. На вартість послуги повірки впливають також інші чинники:

місце монтажу — для приватного будинку і квартири ціна буде однаковою, але якщо прилад обліку встановлено на дні колодязя або у підвалі, робота ускладнюється і вартість підвищується;

терміновість — в середньому заявка виконується до 30 днів, але якщо ви хочете отримати результат швидше (за три робочих дня), прийдеться доплатити;

різновид лічильника води і тепла — береться до уваги тип приладу і його прохідний перетин, або габаритний розмір (DN 15, DN 150);

місто проведення робіт — повірка лічильника води і тепла коштує по Україні практично однаково, але можуть бути певні розбіжності, пов’язані з часовими і матеріальними витратами.

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