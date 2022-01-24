Повис на стовпі: в Одеській області чоловік отримав смертельний удар струмом (фото 18+)

Чоловік помер на місці.
В Одеській області чоловік отримав удар електричним струмом, коли намагався зрізати дроти. Він не вижив.
Подія зі смертельним результатом сталася в селі Троїцьке Подільського району, повідомляє видання "Думська".
За попередніми даними, 29-річний чоловік заліз на електроопору високовольтної лінії, щоб зрізати дроти і потрапив під високу напругу. Він отримав потужний удар струмом і загинув на місці.
Поліція проводить розслідування та встановлює всі обставини трагедії.
Раніше стало відомо,що у Луцьку від ураження струмом загинула дівчина приблизно 20-річного віку. Коли медики прибули на місце, її вже дістали з ванної. Лікарі намагалися реанімувати дівчину, але, на жаль, без успіху.
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