"Повісьте х**ла!": мешканець Суджі емоційно висловився про Путіна та російських військових (відео)

На Курщині місцеві жителі дедалі швидше прозрівають. Зокрема, Андрій Горбачов нарешті сказав, що думає про владу та військових РФ насправді. Так, він проклинає їх та просить наших бійців повісити диктатора Володимира Путіна.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

"Ви нас хоча б напоїли, годували... Ці ск**и нас залишили без води, без хліба, без нічого. Дякую вам, хлопці, дай Бог вам здоров'я! Бийте фашистів. Повісьте х**ла (Путіна – ред.), будь ласка!"

Мешканець Суджі прозрів і просить повісити Путіна

Раніше у мешканки Суджі спитали, чи ображають місцевих українські військові. Ні, каже, з цим все добре. Ба більше, жінка тішиться, що можна грабувати магазини, тож їжа і вода є.

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