Повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянина не було вдома: всі деталі

Крім того, неуточнення військово-облікових даних дозволить керівнику ТЦК звернутися до поліції щодо затримання ухилянта.

Повістка вважатиметься врученою, навіть якщо військовозобов'язаний не перебуває за адресою і не отримав її особисто. Відповідно ТЦК зможе ініціювати стосовно ухилянта передбачені обмеження.

Про це передає Судово-юридична газета.

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"День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК", – йдеться у статті.

Крім того, неуточнення військово-облікових даних дозволить керівнику ТЦК звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до військкомату. Про це йдеться у нових нормах законопроєкту про посилення мобілізації 10449.

Відповідно до законопроєкту, у разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання, керівник ТЦК протягом 5 наступних днів надсилає цьому громадянину в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимоги про виконання обов’язку військовозобов’язаним.

Якщо громадянин протягом 10 наступних днів не прийшов до військкомату, після цього ТЦК може ставити питання щодо обмеження його у праві керування автомобілем.

Нагадаємо, що 10 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який збільшує до 22,5 тис. грн штраф за ухилення від військового обліку для самого ухилянта, і до 59,5 тис. грн – для підприємства, де він працює.

Цього тижня парламент має розглянути законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про норми, які були підтримані комітетом у законопроєкті.

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