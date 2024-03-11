Повістка — дорога на "нуль"?: в ТЦК назвали головні міфи про мобілізацію

За поясненням Житомирського ТЦК та СП, навіть після визнання ВЛК військовозобов' язаного придатним до служби він не вирушає одразу на фронт.

Повістка, яку видали співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації в Україні, – це передусім виклик до ТЦК для уточнення даних про людину. Її основна мета полягає в тому, щоб люди прийшли й оновили свою особисту інформацію.

Про це повідомив Житомирський ТЦК та СП.

За словами співробітників ТЦК, у соцмережах поширюють претензії щодо вручення повісток чоловікам з інвалідністю. Тожу у разі отримання повістки варто відвідати ТЦК для підтвердження наявності інвалідності, додають офіційні особи.

"Якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то там про його інвалідність знати не можуть", — пояснюють в ТЦК.

Фахівці також наводять документ, а саме постанову міністра оборони №1487 від 30 грудня 2022 року, якою такі випадки регламентуютьсяде.

Там вказано, що у разі зміни персональних даних (наприклад, шлюб, зміна стану здоров’я, народження дитини тощо) військовозобов’язані чоловіки мають протягом 7 днів повідомити про це ТЦК. Тобто якби чоловіки вчасно звертались до ТЦК, таких випадків було б значно менше. До речі, військовий облік ведеться також у місцевих радах, ЦНАПах та на підприємствах, де чоловіки працюють, тобто інформацію потрібно подавати й туди.

"Великий шматок роботи ТЦК займає надання відстрочок від мобілізації для тих, хто має відповідні документальні підстави. Тому тут постійно нагадують чоловікам приходити та отримувати таку відстрочку, щоб спростити ведення обліку для центру комплектування, а собі життя", — пояснюють в ТЦК.

Також там додають, що й навіть після визнання військово-лікарською комісією (ВЛК) придатними до військової служби чоловіки не вирушають одразу на фронт. Якщо людина не проходила військову службу раніше, її відправляють до одного з навчальних центрів. Якщо ж досвід служби є, то вона може проходити навчання та злагодження вже у військовій частині, яка зацікавлена у такому фахівці.

Нагадаємо, 1 274 вироків отримали українці у судових справах про ухилення від військової служби у 2023 році.

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